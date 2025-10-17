Tekirdağ'da Psikiyatri Hastalarının El Sanatları Sergilendi

Tekirdağ Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'ndeki psikiyatri hastalarının yaptığı resim ve el sanatları çalışmaları sergilendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki sergide hastalar tarafından yapılan resim ve el sanatları çalışmaları satışa sunuldu.

Sergide tablo, boyalı deniz taşları, örgüler ve atık malzemelerden yapılan ürünler yer aldı.

İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, açılışta yaptığı konuşmada, psikiyatrik rahatsızlığı olan hastaların, toplumsal hayatta karşılaştıkları uyum sorunlarının üstesinden gelebilmelerine katkı sağlamak amacıyla el sanatları çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de serginin açılmasında emeği olanlara teşekkür etti.

Merkezde görevli psikolog Emine Atalay da merkezdeki kursların rehabilitasyon sürecine önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Kursların devam ettiğini belirten Atalay, sergideki ürünlerin satışından elde edilecek gelirle yeni kurslar için malzeme alınacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan sergi, Vali Soytürk ve protokol tarafından gezildi.

Sergi 3 gün boyunca ziyarete açık olacak.