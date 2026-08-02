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Tekirdağ'da poyraz 3 gündür deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

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Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan poyraz, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 11 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Öte yandan, poyrazla oluşan dalgalar kıyıya yosun ve çeşitli atıklar sürükledi.

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, poyrazın etkisini yarına kadar sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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