Tekirdağ'da Polislerden Atatürk'e Koreografi

Güncelleme:
Tekirdağ'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla polis ekipleri, araçlarıyla 'Sonsuzluk' koreografisi oluşturarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Koreografi dron ile görüntülenip, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Tekirdağ'da polis ekipleri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla polis araçlarıyla koreografi oluşturdu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında polis ekipleri araçlarıyla sahil dolgu alanına geldi.

Alanda, polis araçlarıyla "Sonsuzluk" koreografisi yapan ekipler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Ekiplerin koreografisi dron ile görüntülendi.

Koreografi görüntüleri Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Milli mücadelemizin ölümsüz kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete uğurlayışımızın 87. yıl dönümünde derin bir saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz." notuyla paylaşıldı.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
