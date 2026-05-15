Tekirdağ'da polisler ve sporcular 1919 koreografisi oluşturdu

Tekirdağ'da polis ekipleri ve sporcular tarafından 1919 koreografisi oluşturuldu.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğünce Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen program kapsamında emniyet personeli ve sporcular Yelken Kulübü önünde bir araya geldi.

Katılımcılar, 100 metrelik Türk bayrağıyla Atatürk Caddesi'nden sahil dolgu alanına kadar müzik eşliğinde yürüdü.

Polisler ve sporcular, daha sonra sahil dolgu alanında 1919 koreografisi oluşturdu. Türk bayrağının da açıldığı koreografi, dronla havadan görüntülendi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Üzgün, burada yaptığı konuşmada, anlamlı yürüyüşe katılan ve koreografiyi oluşturanlara teşekkür etti.

Yürüyüşe, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör ve vatandaşlar katıldı.