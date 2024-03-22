Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çorlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi ile Mimar Sinan Anadolu Lisesinde 415 öğrenciyi, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.