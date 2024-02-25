Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Barbaros Ortaokulu ve Kumbağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 300 öğrenciyi siber suçlar konusunda bilgilendirdi.
Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Barbaros Ortaokulu ve Kumbağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 300 öğrenciyi, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.
Bilgilendirme faaliyetlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.