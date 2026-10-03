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Tekirdağ'da polis denetiminde sentetik uyuşturucu bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerinde şüphe üzerine durdurulan 6 kişi, üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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