Tekirdağ'da polis denetiminde sentetik uyuşturucu bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da polis denetiminde sentetik uyuşturucu bulunan 6 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerinde şüphe üzerine durdurulan 6 kişi, üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA