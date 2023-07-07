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Tekirdağ'da PKK/KCK propagandası yapan 9 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da PKK/KCK propagandası yapan 9 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheliler yakalandı.

TEKİRDAĞ'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmada, terör propagandası yapan şüpheliler belirlendi. Jandarmanın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda V.Ö., Y.E., G.D., M.Ç., İ.O., M.F.Ö., B.E., Y.D. ve D.D., yakalanarak gözaltına alındı. 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya - Güncel

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