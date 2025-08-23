Tekirdağ'da Piknik Alanında Tilkiye Su Verildi

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde piknik yapan vatandaşlar, susamış bir tilkiye su vererek hayvanseverlik örneği sergiledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tekirdağ'da tilkinin piknik yapan vatandaşların kendisine verdiği suyu içmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Malkara ilçesindeki piknik alanında oturan vatandaşların yanına bir tilki geldi.

Tilkinin susamış olabileceğini düşünen vatandaşlar bir kapa su doldurdu.

Bir süre su içen tilki, ardından bölgeden uzaklaştı.

Vatandaşın tilkiye su verdiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
