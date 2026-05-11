Tekirdağ'da göç eden pelikanlar görüntülendi

Şarköy ilçesinde gökyüzünde görülen pelikanların toplu uçuşu, bölgedeki ziyaretçilerin ilgisini çekti. Ziyaretçiler, bu doğal gösteriyi cep telefonlarıyla kaydetti.

Uçmakdere Mahallesi'nde doğa manzaralarını fotoğraflamak isteyen İsmail Can Akan, gazetecilere, sulak alanlara doğru göç eden pelikanların ziyaretçilerin ilgisini çektiğini söyledi.

Pelikanların uçuşunu izlemenin keyifli olduğunu belirten Akan, tatil için bölgeye gelen ziyaretçilerin de güzel anları kameralarla kaydetmeye çalıştığını kaydetti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
