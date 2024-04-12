Tekirdağ'da pelikanlar göç ederken görüntülendi.

Şarköy ilçesinde gökyüzünde uçan onlarca pelikan güzel görüntü oluşturdu.

Bir süre gökyüzünde görülen pelikanlar, daha sonra gözden kayboldu.

Bölgedeki vatandaşlar, pelikanların toplu uçuşunu cep telefonlarıyla görüntüledi.

Uçmakdere Mahallesi'nde yamaç paraşütü yapan Taner Şahin, AA muhabirine, sulak alanlara doğru göç eden pelikanların insanların ilgisini çektiğini söyledi.

Pelikanların uçuşunu izlemenin keyifli olduğunu belirten Şahin, tatil için bölgeye gelen ziyaretçilerin de güzel anları kameralarla kaydetmeye çalıştığını dile getirdi.