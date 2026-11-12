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Tekirdağ'da park halindeki otomobil yangını 2 araca sıçradı, 3 araç kullanılamaz oldu

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Tekirdağ'da park halindeki otomobil yangını 2 araca sıçradı, 3 araç kullanılamaz oldu
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Tokgöz Sokak'ta park halindeki otomobilde çıkan yangın, yanındaki 2 araca sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 otomobil kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, yanındaki 2 araca daha sıçradı. Yangında 3 araç kullanılamaz hale geldi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Eskicami-Ortacami Mahallesi Tokgöz Sokak'ta park halindeki otomobilde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararak yanındaki 2 otomobile daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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