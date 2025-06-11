Tekirdağ'da Park Halindeki Otobüste Yangın Çıktı

Tekirdağ'da Park Halindeki Otobüste Yangın Çıktı
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Ergene ilçesinde bir firmaya ait park halindeki otobüs çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde park halindeki otobüs, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, personel taşımacılığı yapan bir firmaya ait park halindeki otobüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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