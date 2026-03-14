Tekirdağ'da özel öğrenciler üniversitelilerle çiçek dikip, kuş evi tasarladı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencileri, ZİÇEV Tekirdağ Şubesi'nde düzenlenen etkinlikte özel öğrencilerle birlikte çiçek dikip kuş evi tasarladı.

Tekirdağ'da özel öğrenciler, üniversitelilerle çiçek dikip, kuş evi tasarlayıp keyifli vakit geçirdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sosyal Hizmet Topluluğu öğrencileri "Aile Yılında Bir Işık, Engelsiz Kalpte Bir Adım" projesi kapsamında, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesinde etkinlik düzenledi.

Etkinlikte üniversite öğrenciler vakıfta eğitim gören özel öğrencilerle, çiçek dikip, saksı tasarımı, ağaç tasarımı ve kuş evi tasarımı yaptı.

ZİÇEV Tekirdağ Şube Müdürü Yaşar Güneş, burada yaptığı konuşmada, özel bireylerin kendileri için değerli olduğunu söyledi.

Bu tür etkinliklerin özel çocuklar için anlamlı olduğunu belirten Güneş, "Öğrenciler çok keyifli vakit geçirdi. Onların mutluluğunu yüzlerinden görebiliyoruz. Üniversitemizin değerli öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz. Özel çocuklarımızın yüzünü güldürmeleri çok değerliydi." dedi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
