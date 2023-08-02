Tekirdağ'da otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı. İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana gelen kazada, motor sürücüsü hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı.
İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde C.Ş. kontrolündeki 59 UD 364 plakalı otomobil, seyir halindeki K.A. idaresindeki 59 AFE 268 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, motor sürücüsü hafif yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
Öte yandan otomobil sürücü C.Ş. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.