Tekirdağ'da otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletli kurye yaralandı. İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana gelen kazada, motor sürücüsü hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.