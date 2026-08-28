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Tekirdağ'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
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Tekirdağ Hükümet Caddesi'nde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

A.K. yönetimindeki 59 JE 575 plakalı otomobil, Hükümet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan S.A'ya çarptı.

Kazanın ardından sürücü A.K, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan S.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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