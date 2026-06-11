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Tekirdağ'da otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki R.C.'ye otomobil çarptı. Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

O.Ç. (24) yönetimindeki 59 APD 086 plakalı otomobil, Ergene-Çorlu çevre yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki R.C'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü O.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel
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