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Tekirdağ'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü öldü

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Tekirdağ'da otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü öldü
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti.

Canhıdır Köprüsü'nde H.M'nin (45) kullandığı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan H.M, sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.M, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ve jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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