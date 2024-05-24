Tekirdağ'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil elektrik direğine çarptıktan sonra devrildi. Otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde elektrik direğine çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
F.D'nin kullandığı 34 HGD 83 plakalı otomobil Yanıkağıl Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Çarpma sonucu otomobil devrildi.
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü buradaki müdahalenin ardından Tekirdağ Dr. İsmail fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi.
Sürücü müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.