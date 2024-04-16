Tekirdağ'da Otomobil Kazası: Bir Sürücü Hayatını Kaybetti
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir sürücü hayatını kaybetti.
Volkan Gürkan'ın (38) kullandığı 59 ADU 982 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 59 AE 808 plakalı otomobil Tekirdağ-Malkara yolunda çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri sürücü Gürkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gürkan'ın cenazesi Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaçan diğer sürücüyü yakalamak amacıyla çalışma başlattı.