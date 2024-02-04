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Tekirdağ'da Otomobil Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Alper Kayış hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Alper Kayış (20) hayatını kaybetti.

Kaza, Muratlı ilçesi çevre yolunda Müsellim Mahallesi kavşağına meydana geldi. Alper Kayış'ın kontrolünü yitirdiği 44 HU 633 plakalı otomobil, refüje çarptı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Kayış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Alper Kayış'ın cansız bedeni Muratlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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