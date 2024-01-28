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Tekirdağ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

A.Ç'nin kullandığı 22 LH 393 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 34 FSG 329 plakalı hafif ticari araç Çukuryurt kavşağında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan E.K, B.B. ve E.C, 112 Acil Sağlık ekiplerince Saray ve Çerkezköy devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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