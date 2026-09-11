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Tekirdağ'da Osmanlı Türkçesi tanıtım semineri düzenlendi

Tekirdağ'da Osmanlı Türkçesi tanıtım semineri düzenlendi
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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik Osmanlı Türkçesi tanıtım semineri gerçekleştirildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik Osmanlı Türkçesi tanıtım semineri gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Hayrat Vakfı arasında imzalanan "Osmanlı Türkçesi Eğitimine İlişkin İşbirliği Protokolü" kapsamında düzenlenen seminerde, Osmanlı Türkçesinin anlamı, tarihi ve kültürel önemi ile öğrenme yöntemleri anlatıldı.

Hayrat Vakfı Tekirdağ İl Temsilcisi Rıdvan Genç tarafından verilen seminerde, katılımcılara Osmanlı Türkçesine ilişkin temel bilgiler aktarılırken, tarihi ve kültürel mirasın anlaşılmasında Osmanlı Türkçesinin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Genç, seminerin, emniyet personelinin Osmanlı Türkçesine ilişkin temel bilgi edinmesine katkı sağlamasının amaçlandığını belirtti.

Programa, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile emniyet personeli katıldı.

Kaynak: AA
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