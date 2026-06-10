Kırklareli ve Tekirdağ'da ormanlara giriş yasağı

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ DE YASAKLADI

Tekirdağ Valiliği, 12 Haziran-15 Ekim 2026 tarihleri arasında il genelinde yangınların önlenmesi amacıyla ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde orman yangınlarının yaşanması, içinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artması, ormanlık bölgeler ile tarım arazilerinde insan ve araç yoğunluğunun artmasıyla birlikte kasten ya da ihmal ve dikkatsizlik neticesinde orman yangınları meydana gelebileceği değerlendirildiğinden, Tekirdağ ili orman yangınları ile mücadele komisyonunun kararları doğrultusunda ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulmuştur. Tekirdağ ili dahilinde ormanlık alanlara girişlerin 12.06.2026 ile 15.10.2026 tarihleri arasında yasaklanması kararı alınmıştır" denildi.

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı