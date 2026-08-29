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Tekirdağ'da Orman Yangınları Tedbirleri Toplantısı

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Tekirdağ Valisi Soytürk başkanlığında orman yangınları tedbirleri toplantısı yapıldı. 30 Ağustos'a kadar kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklık beklendiği, kurumların teyakkuzda olması gerektiği belirtildi.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başkanlığında Orman Yangınları Tedbirleri Toplantısı düzenlendi.

Meteorolojik değerlendirmelerde, Güney Marmara'da 30 Ağustos'a kadar kuvvetli rüzgar ve yüksek sıcaklıkların etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Toplantıda, söz konusu tarihlerde ilgili kurum ve kuruluşların teyakkuz halinde bulunması, orman yangınlarının önlenmesi, erken tespit edilmesi ve müdahale çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi amacıyla alınan ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Cenk Alper Göksu, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Sahil Güvenlik Yüzbaşı Can Çakıcı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erdin Eral, Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar, AFAD İl Müdürü Taha Yasin Çekiç, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cengiz Çelik ve Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdurrahman Erdoğan katıldı.

Kaynak: AA
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