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TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük alan kül oldu.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 10 dönümlük alan kül oldu.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı kırsal Sağlamtaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla söndürme çalışmaları yaparken, bölgeye itfaiye ekipleri, iş makineleri, traktörler ve orman işçileri sevk edildi.Yangına müdahale eden ekipler, söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangında ilk belirlemelere göre, 10 dönümlük alandaki çam ve meşe ağaçları zarar gördü.

TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI

TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI

TEKİRDAĞ'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sağlamtaş, Tekirdağ, Yangın, Güncel, Haberler

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