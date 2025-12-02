Tekirdağ'da 'Orman Sergisi' Açıldı
Tekirdağ'da ilkokul öğrencilerinin yaptığı resimlerden oluşan 'Orman Sergisi', Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde açıldı. Sergi, doğa sevgisini artırmayı hedefleyen etkinlikler kapsamında düzenleniyor ve 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.
Tekirdağ'da ilkokul öğrencilerinin yaptığı resimlerden oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yürütülen "Yeşil Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri kapsamında öğrenciler resimler yaptı.
Öğrencilerin hazırladığı 25 eserin yer aldığı "Orman Sergisi", Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol sergiyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.
Yeniyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere doğa sevgisi kazandırmak adına anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Öğrencilerin çok güzel çalışmalar ortaya koyduğunu belirten Yeniyol, bu tür etkinliklerin çevre bilincini artırdığını vurguladı.
Sergi, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.