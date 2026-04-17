Haberler

Tekirdağ'da okula silahlı saldırı iddiasıyla gözaltına alınan öğrencilerden 2'si tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da sanal medyada paylaşılan okula silahlı saldırı tehdidi üzerine 3 öğrenci gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, birisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Fatih Anadolu Lisesi'nde görevli okul polisi, öğretmen ve öğrenci gruplarında paylaşılan bir fotoğraf üzerine harekete geçti. Fotoğrafta yer alan kişilerin okul çevresinde silahlı eylem gerçekleştireceği yönündeki iddialar üzerine inceleme yapıldı. İncelemede fotoğraftaki kişilerin lise öğrencileri M.A.S. (17) ile E.U. (17) ve A.B. (16) olduğu tespit edildi. Şüphelilerden M.A.S. ve E.U. adreslerinde gözaltına alınırken, A.B.'nin görüntüyü gördükten sonra emniyete gidip teslim olduğu öğrenildi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, 2 cep telefonu ele geçirildi.Öte yandan M.A.S.'nin daha önce 'Müstehcenlik' suçundan işlem gördüğü belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.S. ve E.U., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, A.B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

