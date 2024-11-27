Tekirdağ'da Öğretmenler Korosu Dinleyicilerle Buluştu

Tekirdağ'da 34 öğretmenden oluşan koro, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünce 7 yıl önce farklı branşlarda görev yapan öğretmenlerden oluşturulan Öğretmenler Korosu, şef Neslihan Armağan yönetiminde, 19 farklı Türk Sanat Müziği'ni seslendirdi.

Sanatseverler de zaman zaman koroya eşlik etti.

Koro şefi Neslihan Armağan, AA muhabirine, dinleyicilerle buluşmanın kendileri için anlamlı olduğunu söyledi.

Konserlerde sanatseverlere birbirinden güzel eserleri seslendirdiklerini aktaran Armağan, "Dinleyiciler karşısında olmak heyecanlı ve çok güzel bir duygu. Seyirciyle buluşmak, çalışmalarımızı sergilemek bizlere ayrıca bir mutluluk veriyor."dedi.

Bahadır Çakıltaş ise sahneye çıkmaktan dolayı mutlu olduğunu ve gün içerisinde yaşadığı yorgunluğu sahnede hissetmediğini belirtti.

Hasan Ergül de sahneye çıkmanın verdiği heyecanın anlatılmaz olduğunu ifade etti.

Konseri Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, öğretmenler ve vatandaşlar izledi.