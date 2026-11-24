Tekirdağ'da öğretmen ve öğrencilerin işbirliğiyle hazırlanan "Marifetli Eller" resim sergisi açıldı.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin öğretmenleriyle birlikte hazırladığı 49 eserin yer aldığı sergide, farklı tekniklerle oluşturulan çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninin ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Gülender Aksoy, AA muhabirine, sergideki eserleri 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında öğrencileriyle birlikte hazırladıklarını söyledi.

Çalışmaların büyük bölümünü öğrencilerinin yaptığını belirten Aksoy, "Öğretmen olmak başlı başına çok keyifli. Çok severek ve isteyerek yaptığım bir meslek. Öğrencilerimle birlikte çalışmayı çok seviyorum. Onlarla bir şeyler üretmek çok hoşuma gidiyor." dedi.

Kazandere Memiş Pehlivan Ortaokulu öğrencisi Zeynep Ceran da eserinde öğretmenlerin öğrencilerin geleceğine yön vermesini anlatmak istediğini ifade etti.

Resminde sonsuzluk işaretine yer verdiğini belirten Ceran, "Buradaki sonsuzluk işareti öğretmenin gücünü temsil ediyor. Öğretmenlerin gücü sonsuzdur. Öğrencilere birçok şey öğretir ve onları eğitir. Ben de resmimde öğretmenlerin bu gücünü anlatmak istedim." diye konuştu.

Mehmet Serez Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Rıdvan Işık ise öğretmeniyle birlikte Öğretmenler Günü'ne özel bir resim hazırladıklarını belirtti.

Eserinde kendi içindeki sanatçı ruhunu, müziği, dengeyi ve potansiyelini yansıtmaya çalıştığını anlatan Işık, öğretmeninin desteğiyle bu özelliklerini resme aktardığını dile getirdi.

"Marifetli Eller" resim sergisi, cuma gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA