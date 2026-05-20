Haberler

Tekirdağ'da üniversitelilere yöresel mantı ikramı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencilerine yöresel mantı ikram edildi.

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında üniversite öğrencilerine yöresel mantı ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Yaşam Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük ile NKÜ Şarköy Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Furkan Burak Ünal öğrencilere mantı dağıttı.

Karaküçük, AA muhabirine, Türk mutfağının sofrada insanları bir araya getiren güçlü bir kültürel miras olduğunu söyledi.

Türk Mutfağı Haftası'nın bu yıl "Bir Sofrada Miras" temasıyla kutlandığını belirten Karaküçük, keşkek, baklava, mantı ve dolma gibi yemeklerin hem kültürel zenginliği hem de mutfak ustalığını yansıttığını ifade etti.

Üniversite öğrencilerine yöresel mantı ikram ettiklerini aktaran Karaküçük, etkinliklerle Türk mutfağının tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını kaydetti.

Furkan Burak Ünal da 50 öğrencinin katkısıyla hazırlanan mantıların etkinlik kapsamında öğrencilere dağıtıldığını anlattı.

Türk mantısının önemli bir lezzet olduğunu dile getiren Ünal, bu kültürel değeri tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

Öğrencilerden Nur Muhammed ise Türk yemeklerini çok beğendiğini belirterek mantının oldukça lezzetli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkesindeki erkek kıtlığını anlattı: Kızlar resmen üzerinize atlıyor

Ülkesindeki erkek kıtlığını böyle anlattı! Tartışma yaratan ifadeler
İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor

Sektörü sarsan karar! Otomotiv devi Türkiye'den resmen çekiliyor
Ve 'samuraylar' göreve başladı

Ve "samuraylar" göreve başladı! Tam 5 bin kişilik ordu
Belarus sınırında dron alarmı! Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi

Sınırda dron alarmı! Devletin zirvesi sığınaklara indi
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi

Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi
Genç kız, kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu

Kendisine teklifte bulunan müezzinin sözleri karşısında şoke oldu