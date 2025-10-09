Haberler

Tekirdağ'da Öğrencilere Polislik Mesleği Anlatıldı

Tekirdağ'da Öğrencilere Polislik Mesleği Anlatıldı
Tekirdağ'da ilkokul öğrencilerine polislik mesleği ve trafik kuralları hakkında bilgi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere günlük hayatlarında dikkat etmeleri gereken hususları anlattı ve çeşitli hediyeler dağıttı.

Tekirdağ'da ilkokul öğrencilerine polislik mesleği anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükşehir Belediyesi Atatürk İlkokulu ve Marmaraereğlisi İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Polis ekipleri, öğrencilere, günlük hayatta dikkat edilmesi gereken hususlar ve trafik kuralları hakkında bilgi verdi.

Ekipler, polislik mesleği hakkında da öğrencileri bilgilendirdi.

Daha sonra ekipler öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

