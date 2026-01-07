Tekirdağ'da polis ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
Tekirdağ 50. Yıl Ortaokulu'nda İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere akran zorbalığı hakkında bilgilendirme yaparak, polisliği tanıttı ve broşür dağıttı.
Tekirdağ'da öğrenciler akran zorbalığı konusunda bilgilendirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 50. Yıl Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilere akran zorbalığıyla ilgili bilgiler veren ekipler, polisliği tanıtarak broşür dağıttı.
Geleceğin teminatı olan çocukların güvenle büyümeleri için emniyetin sahadaki mesaisinin aralıksız devam edeceği belirtildi.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel