Haberler

Tekirdağ'da öğrencilere ahilik geleneği anlatıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da öğrencilere ahilik geleneği anlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen programda öğrencilere ahilik geleneği anlatıldı.

Tekirdağ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen programda öğrencilere ahilik geleneği anlatıldı.

Ahilik Haftası kapsamında Süleymanpaşa Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda program düzenlendi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik, ahiliğin yalnızca bir meslek örgütü olmadığını belirterek, güzel ahlakın sanatla, dürüstlüğün ticaretle bütünleştiği bir manevi terbiye ocağı olduğunu söyledi.

Ahiliğin kardeşlik, cömertlik, eli açıklık ve yardımseverlik gibi değerleri bünyesinde barındırdığını ifade eden Atik, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

"Yılın Ahisi" seçilen Hüseyin Babacan da 44 yıllık meslek hayatını anlatarak Ahilik kültürü ve gelenekleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

İl Ticaret Müdürü Mehmet Fırtına ile Çorlu Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı Yıldız Filiz de mesleki tecrübelerini paylaştı.

Kaynak: AA
Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu

Greenwood'un frikiğine verdiği tepki bomba
Fed sonrası çakılan altın, Suudi Arabistan'dan gelen haberle nefes aldı

Suudi Arabistan'dan gelen haber altında tüm hesapları değiştirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu

Ve beklenen oldu! Mert Hakan'dan haber var
Kosova'nın eski Cumhurbaşkanı Taçi'ye 25 yıl hapis cezası

İşlediği suçlar yanına kar kalmadı! Şimdi cezasını çekme zamanı
Demet Akalın'a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya

Ünlü şarkıcı konserinde kabusu yaşadı: Her tarafımı elledi ya
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu

Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu
Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi

Merkez Bankası ve SPK harekete geçti! Açıklamalar art arda geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'borsa' açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak

Piyasaların kilitlendiği zirve sona erdi! Bakanlıktan "borsa" mesajı
Sivas'ta kayıp Büşra bebek soruşturmasında yeni gözaltı! Kardeşlerinin 'çadırdan alıp götürdü' dediği kişi yakalandı

Kardeşleri konuştu, o isim gözaltında! Ortada borç iddiası var