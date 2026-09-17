Tekirdağ'da öğrencilere ahilik geleneği anlatıldı

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Tekirdağ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen programda öğrencilere ahilik geleneği anlatıldı.

Ahilik Haftası kapsamında Süleymanpaşa Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin konferans salonunda program düzenlendi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik, ahiliğin yalnızca bir meslek örgütü olmadığını belirterek, güzel ahlakın sanatla, dürüstlüğün ticaretle bütünleştiği bir manevi terbiye ocağı olduğunu söyledi.

Ahiliğin kardeşlik, cömertlik, eli açıklık ve yardımseverlik gibi değerleri bünyesinde barındırdığını ifade eden Atik, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine değindi.

"Yılın Ahisi" seçilen Hüseyin Babacan da 44 yıllık meslek hayatını anlatarak Ahilik kültürü ve gelenekleri hakkında öğrencilere bilgi verdi.

İl Ticaret Müdürü Mehmet Fırtına ile Çorlu Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı Yıldız Filiz de mesleki tecrübelerini paylaştı.

Kaynak: AA