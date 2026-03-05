Tekirdağ'da öğrenciler afetlere karşı bilgilendiriliyor

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "Karadeniz Doğal Afetlere Karşı Birleşiyor" projesi kapsamında kentteki okullarda öğrencilere afet bilinci eğitimi veriyor.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen program kapsamında desteklenen proje, Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde gerçekleştiriliyor.

Proje ile sınır ötesi iyi uygulama transferlerinin sağlanması, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının afetlere müdahale kapasitelerinin geliştirilmesi, arama kurtarma ekiplerinin teknik donanım kalitesinin artırılması ve toplumda afet bilincinin sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Deprem Vakfı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelindeki 30 okulda öğrencilere yönelik farkındalık eğitimleri düzenlenecek.

Kentte özel bir okulda düzenlenen eğitim programında sismolog Seyhun Püskülcü, öğrencilere doğal afetler ve afet sonrası yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Eğitimin ardından deprem simülasyon tırında öğrencilere uygulamalı eğitim gerçekleştirildi.

Programa, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Şube Müdürlüğü Jeoloji Mühendisi ve proje yürütücüsü Özlem Çebi Saka ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.