TEKİRDAĞ'DA NOHUTLU EKMEK VE KEŞKEK İZDİHAMI

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen Hıdırellez Şenliklerinde ikram olarak dağıtılan nohutlu ekmek ve keşkek izdihama neden oldu.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen Hıdırellez Şenliklerinde ikram olarak dağıtılan nohutlu ekmek ve keşkek izdihama neden oldu. Ergene Belediyesi tarafından Paşaköy Mahallesi, 8 Kurnalı Çeşme Meydanında Hıdırellez Şenlikleri düzenlendi. Şenliğe CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel parti temsilcileri ve kalabalık vatandaş katıldı.Hıdırellez ateşi yakılmasının ardından vatandaş ateşin üzerinden atlamasıyla kutlamalar başladı. Meydanda dilek ağacına kurdele bağlayarak dileklerini dileyenler ardından çalan müzikle göbek atıp gönüllerince eğlendiler.

NOHUT EKMEK VE KEŞKEK İZDİHAMA NEDEN OLDU

Kurulan ikram stantlarında vatandaşa ücretsiz, nohutlu ekmek ile keşkek dağıtımı yapıldı. Nohutlu ekmek ve keşkek dağıtımına vatandaşın yoğun ilgi göstermesi kısa sürede ızdihama neden oldu. Yaşanan izdiham nedeniyle zaman zaman izdiham yaratmamaları şeklinde vatandaşa uyarı anonsları yapıldı. Şenlikte katılanlara 500 kilogram keşkek dağıtımı yapıldığı belirtildi.