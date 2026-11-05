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Tekirdağ'da NKÜ'lü öğrenciler Lösemili Çocuklar Haftası'nda turuncu balon uçurdu

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Tekirdağ'da NKÜ'lü öğrenciler Lösemili Çocuklar Haftası'nda turuncu balon uçurdu
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Tekirdağ'da NKÜ Lösemili Çocuklara Fayda Topluluğu, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla LÖSEV işbirliğiyle farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikte üniversite öğrencileri, lösemiyle mücadele eden çocuklara destek için turuncu balonları gökyüzüne bıraktı.

Tekirdağ'da üniversite öğrencileri lösemiyle mücadele eden çocuklara destek amacıyla turuncu balonları gökyüzüne bıraktı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Lösemili Çocuklara Fayda Topluluğu tarafından Değirmenaltı Mahallesi'nde 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, lösemiyle mücadele eden çocuklara destek olmak amacıyla turuncu balonları hep birlikte gökyüzüne bıraktı.

NKÜ Lösemili Çocuklara Fayda Topluluğu Başkanı Bahadır Okumuş, AA muhabirine, her zaman lösemili çocuklara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Uçurdukları balonlarla çocukların umudunu gökyüzüne taşıyacaklarını ifade eden Okumuş, lösemili çocuklar için mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.

Üniversite öğrencisi Beren Aksoy da kanserle mücadelede farkındalık ve lösemiyle mücadele eden çocukların yanında olmak adına güzel bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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