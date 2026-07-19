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Tekirdağ'da nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

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Tekirdağ'da Karaevli Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, su samurunu fark ederek cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde yer alan ve Türkiye'de koruma altında bulunan hayvan, bir süre balık avladıktan sonra kayboldu.

Tekirdağ'da nesli tehlike altında bulunan su samuru cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karaevli Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, su yüzeyinde hareket eden bir canlı fark etti. Bölgede balık avladığı gözlenen su samurunu fark eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Bir süre suyun yüzeyinde kalarak balıkla beslenen su samuru, daha sonra gözden kayboldu.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği tarafından hazırlanan kırmızı listede nesli tehlike altında bulunan türler arasında yer alan su samurları, Türkiye'de de koruma altındaki yaban hayvanları statüsünde bulunuyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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