Tekirdağ'da Nesli Tehlike Altındaki Su Samuru Görüntülendi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde nesli tehlike altında bulunan su samuru cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ataköy Mahallesi'ndeki Ataköy Deresi'nde vatandaşlar, suyun yüzeyinde bir süre kalan ve balık avladığı görülen su samurunu fark etti.

Balık yediği gözlenen su samuru, kısa bir süre sonra gözden kayboldu.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Su samuru, Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin kırmızı listesinde yer alan ve Türkiye'de koruma altındaki türler arasında bulunuyor.