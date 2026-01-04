Haberler

Tekirdağ'da Naip Barajı'nda doluluk yüzde 1'in altında

Tekirdağ'da Naip Barajı'nda doluluk yüzde 1'in altında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Naip Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 1'in altına düştüğünü ve bölgedeki susuzluğun giderek arttığını açıkladı. Başkan Yüceer, su tasarrufu konusunda vatandaşları destek olmaya davet etti.

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa ilçesinin su ihtiyacını karşılayan Naip Barajı'nda doluluk oranının yüzde 1'in altına düştüğünü belirterek, "Susuzluk, kuraklığımız giderek artıyor. Naip Barajımız tamamen boşalmış durumda; ağaçların kökleri çıkmış, evler görünüyor, toprak çatlamış" dedi.

Süleymanpaşa ilçesinin su ihtiyacını karşılayan Naip Barajı'nda su seviyesi, ölü hacim olarak adlandırılan yüzde 1'in altına düştü. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, barajda incelemelerde bulundu, mahalleli ile bir araya geldi. Yüceer, Naip Barajı'nın Süleymanpaşa ilçesinin merkez mahallelerinin bir kısmını, Kumbağ ve Barbaros mahallelerinin içme ve kullanma suyunu temin ettiğini söyledi. Barajın önünde açıklama yapan Candan Yüceer, "1,5 yıl önce doluluk oranı yüzde 22'lerin üzerindeydi ve bugün artık tamamen yüzde 1'in altına inmiş durumda. Son 50-60 yılın en kurak yazını, en kurak kışını geçirdik ve bugün bu aya rağmen Türkiye'nin birçok yerinde kar, yağmur varken, maalesef Trakya'mızda, Tekirdağ'ımız bu konuda hiç istediğimiz ne yağışı ne karı alabildi. Dolayısıyla bu susuzluk, kuraklığımız giderek artıyor. Naip Barajımız tamamen boşalmış durumda; ağaçların kökleri çıkmış, evler görünüyor, toprak çatlamış. Yaz aylarında yüzer terfi pompamızla ölü hacmini kullanabildik. Sistemin alamadığı suyu sizleri susuz bırakmayalım diye bu şekilde alabildik" diye konuştu.

'DENİZ SUYU ARITMA NOKTASINDA YOĞUN ÇALIŞMA İÇİNDEYİZ'

Susuzluğa çözüm aradıklarını söyleyen Yüceer, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, TESKİ olarak göreve geldiğimiz günden beri kayıp, kaçakla mücadele etmek, hem içme suyu olsun hem şebekelerimizin yenilenmesi olsun aynı zamanda yeri kaynakların yapılması, barajlarımızın, göletlerimizin sayılarının artması noktasında gerçekten yoğun mesai harcıyoruz. Yetmiyor, deniz suyu arıtma noktasında yoğun bir çalışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

SU TASARRUFU ÇAĞRISI

Candan Yüceer, su tasarrufu konusunda desteğe ihtiyaç duyduklarını belirterek, "Bu yoğun çalışma içerisinde siz değerli hemşehrilerimizin de desteğine ihtiyacımız var. Hepimizi su tasarrufu başta olmak üzere, su tüketiminde desteğe davet ediyorum. Bu mücadele ancak dayanışmayla birlikte kazanabiliriz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler

Komşudan Trump'ın tehdidi sonrası dikkat çeken adım! Fişi çektiler
Rize'de bir esnafın Maduro'nun kaçırılmasına verdiği tepki gündem oldu

Rizeli esnafın Maduro'nun kaçırılmasına verdiği tepki bomba
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti

Saatler içinde 3 kıyafet değiştirdi, nedeni sonradan ortaya çıktı
İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

İsyan edip bedava dağıttı, duyan koştu! Çuval çuval topladılar
ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler

Komşudan Trump'ın tehdidi sonrası dikkat çeken adım! Fişi çektiler
Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek

Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek
Sadettin Saran-Musaba buluşmasına damga vuran diyalog

İlk buluşmaya damga vuran diyalog