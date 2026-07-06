Tekirdağ'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure ve lokma programları düzenlendi

Tekirdağ'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure ve kurban lokması programı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Çorlu Cem Vakfı tarafından Muratlı Cemevi'nde düzenlenen aşure ve kurban lokması etkinliğine katıldı.

Programlarda vatandaşlarla sohbet eden Karaküçük, Muharrem ayının hoşgörü, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni eden Karaküçük, Muharrem ayının toplumsal dayanışmaya katkı sunduğunu ifade etti.