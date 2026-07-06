Haberler

Tekirdağ'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure ve lokma programları düzenlendi

Tekirdağ'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure ve lokma programları düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure ve kurban lokması programına Kültür ve Turizm Müdürü katıldı. Karaküçük, etkinlikte birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Tekirdağ'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure ve kurban lokması programı gerçekleştirildi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Çorlu Cem Vakfı tarafından Muratlı Cemevi'nde düzenlenen aşure ve kurban lokması etkinliğine katıldı.

Programlarda vatandaşlarla sohbet eden Karaküçük, Muharrem ayının hoşgörü, dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli bir zaman dilimi olduğunu belirtti.

Birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni eden Karaküçük, Muharrem ayının toplumsal dayanışmaya katkı sunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Lüks evde sır ölüm! Geçmişindeki detay dikkat çekti
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Cezaevinde büyük isyan! 25 kişi hayatını kaybetti

Cezaevinde büyük isyan! Bilanço korkunç boyutlarda
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi

Öldüğü söylenen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
İngiltere'ye Henderson şoku! Kutlamada ağır sakatlandı

Turnuvanın favorisinde ağır kayıp! Kutlama yaparken kolunu kırdı
Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti

Şehri yasa boğan ölüm! Gencecik avukat hayatını kaybetti
Maçın skorunu unutturan dans! İki taraftarın görüntüsü olay oldu

Maçın skorunu unutturan görüntü