Tekirdağ'da Motosiklet Sürücüleri İçin Güvenli Sürüş Eğitimi

Tekirdağ'da Motosiklet Sürücüleri İçin Güvenli Sürüş Eğitimi
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Tekirdağ Motosiklet Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte motosiklet sürücüleri ve kuryelere güvenli sürüş teknikleri eğitimi verildi. İleri sürüş eğitmeni Metehan Yılmaz, trafikte dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili önemli bilgiler sunarken, programda trafik polisleri ve jandarmanın da katkılarıyla güvenlik bilgilendirmesi yapıldı.

Tekirdağ Motosiklet Derneği (TEMOD) tarafından düzenlenen programda motosiklet sürücüleri ve kuryelere yönelik güvenli sürüş eğitimi verildi.

Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, ileri sürüş eğitmeni Metehan Yılmaz katılımcılara güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgi sundu. Yılmaz, trafikte dikkat edilmesi gereken kuralların yanı sıra koruyucu ekipman kullanımının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Programda ayrıca trafik polisi, jandarma trafik ve narkotik ekipleri tarafından da sunumlar yapılarak bilgilendirme gerçekleştirildi.

Etkinliğe Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, TEMOD Başkanı Şafak Mısır ve çok sayıda motosiklet sürücüsü katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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