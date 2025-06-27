Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü, yol kenarındaki uyarı levhasının direğine çarparak hayatını kaybetti. Olayda bir kişi ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyarı levhasının direğine çarpan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Azra Ö. (14) idaresindeki 63 AJN 722 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda yol kenarındaki uyarı levhasının direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Azra Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi, motosikletteki M.F.K. (19) ise ağır yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Azra Ö'nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.