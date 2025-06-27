Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
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Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü, yol kenarındaki uyarı levhasının direğine çarparak hayatını kaybetti. Olayda bir kişi ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyarı levhasının direğine çarpan motosikletin 14 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Azra Ö. (14) idaresindeki 63 AJN 722 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda yol kenarındaki uyarı levhasının direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Azra Ö. olay yerinde yaşamını yitirdi, motosikletteki M.F.K. (19) ise ağır yaralandı.

Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Azra Ö'nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

Uyarı levhasına çarpan 14 yaşındaki Azra hayatını kaybetti

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıNetherill:

yazık olmuş rabbim mekanını cennet eylesin ailesi için büyük sabırlar dilerim. allah yardımcıları olsun.

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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

ah be kızım14 yaşında ne işin var motosiklette senin? bir yandan gencecik filiz hayattan koptu bir taraftan motorun ruhsat sahibi evladının acısını yaşamadan dünyanın borcu ile uğraşacak. Allah sabır versin.

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

Masahllai Varmis Daha 14 Yasinda Motosiklet Sürüyo Tatoo Vs Cok Hizli Yasadigini Gösteren Bir Kaza Olmus

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