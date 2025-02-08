Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?
Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi

Hastanede skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam sandalyede can verdi
Narin cinayeti davası: Salim'in başvurusunda Nevzat'la ilgili şok detay ortaya çıktı

Salim'in başvurusunda Nevzat Bahtiyar'la ilgili şok detay

Tekirdağ'da Modern İtfaiye İstasyonu Hizmete Açıldı

Tekirdağ'da Modern İtfaiye İstasyonu Hizmete Açıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Malkara'da son teknolojik imkanlarla donatılmış yeni bir itfaiye istasyonu açtı. İstasyon, 20 itfaiyeciyle 7/24 hizmet verecek.

Tekirdağ'da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Malkara itfaiye istasyonu hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, açılışta Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cengiz Çelik, itfaiye istasyonu hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, burada yaptığı konuşmada, istasyonun son teknolojik imkanlarla donatıldığını belirtti.

İstasyonda 20 itfaiyecinin görev yapacağı ifade eden Yüceer, "7 araç kapasiteli garajı olan ve ihtiyaç durumunda elbette Malkara başta olmak üzere bütün Tekirdağ'ımıza, bölgemize hizmet edecek. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için hızlı, etkili bir şekilde hizmet üretecek. Bu istasyonumuzla beraber 11 ilçemizde 19 istasyonumuz olacak. Akabinde Ergene, Çerkezköy, Saray, Hayrabolu istasyonlarımızın yapım projelerini hazırladık. Kapaklı da yer arayışımız devam ediyor. İtfaiyemiz 7/24 göreve hazır. Amacımız daha iyi hizmetle hemşerilerimizi buluşturmak." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk de açılışta konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından açılışı yapılan istasyon katılımcılar tarafından gezildi.

Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel
img

İşte AK Parti'ye oy veren seçmenlerin en sevdiği siyasetçiler
img

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
img

Zafer Ergin'den şaşırtan sözler! "Haftaya sünnetim var"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig takımından tarihi karar! Taraftarlarını ömür boyu men edecekler

Taraftarlarını ömür boyu men edecekler
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü

Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü
Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı

Devasa servetinden hangi kuruma ne bıraktı? İşte tüm detaylar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.