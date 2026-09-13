Tekirdağ'da minibüs, TIR'a arkadan çarptı; 1 ölü, 1 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde TEM Otoyolu'nda TIR'a arkadan çarpan minibüste 1 kişi öldü, 1 kişi de de ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ergene ilçesinde TEM Otoyolu Çorlu gişelerinin 2 kilometre yakınında meydana geldi. S.T.'nin kullandığı 06 DVS 744 plakalı minibüs, emniyet şeridine yanaşmaya çalıştığı öne sürülen N.A. yönetimindeki 34 PAG 015 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR şoförünün ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde minibüste yolcu konumundaki Muhammet K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü S.T. ise ambulans ile Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Muhammet K.'nin cansız bedeni, kaza yerindeki incelmenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı