Tekirdağ'da Midibüs Devrildi: 7 Yaralı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında midibüs devrildi ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
İşçileri taşıyan M.B. idaresindeki 59 AGS 240 plakalı midibüs, Kurtpınar Mahallesi'nde devrildi.
Kazada yaralanan 7 kişi, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.