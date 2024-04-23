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Tekirdağ'da Midibüs Devrildi: 7 Yaralı

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında midibüs devrildi ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

İşçileri taşıyan M.B. idaresindeki 59 AGS 240 plakalı midibüs, Kurtpınar Mahallesi'nde devrildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Muratlı trafik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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