Tekirdağ'da Metruk Binada Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri metruk bir binada yapılan kontrolde uzatma şarjörlü ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Şüpheli E.D. gözaltına alındı.
TEKİRDAĞ(AA) -Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde metruk binada uzatma şarjörlü ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bireysel silahlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Kümeevler mevkiinde yaptığı kontrolde metruk bina içerisinde bulunan E.D'yi yakaladı.
Şüphelinin üzerinden uzatma şarjörlü ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.D, polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan - Güncel