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Tekirdağ'da Market Hırsızları Tutuklandı

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Tekirdağ'da, marketlerden hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bir çalışma başlatarak şüphelileri yakaladı.

Tekirdağ'da marketlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlere müşteri olarak giden bazı şüphelilerin hırsızlık yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yaptıkları araştırma sonucunda 5 iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen J.İ. O.Y. ve B.D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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