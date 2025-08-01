Tekirdağ'da Makilikte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Tekirdağ'da Makilikte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Uçmakdere Mahallesi'nde çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 hektar makilik alan zarar gördü.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilikte çıkan yangın söndürüldü.

Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Orman İşletme Müdürlüğünden 15 personel, 3 arazöz ve helikopter, itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangına müdahale etti.

Ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 2 hektar makilik alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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