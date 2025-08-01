Tekirdağ'da Makilik Alanda Yangın Çıktı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde Uçmakdere Mahallesi'nde makilik alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye orman işletme ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilikte çıkan yangına müdahale ediliyor.
Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel